ブンデスリーガ 25/26の第18節 ホッフェンハイムとレーバークーゼンの試合が、1月17日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、アレクサンダー・プラス（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、マリク・ティルマン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ホッフェンハイムのバウター・ブルヘル（MF）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。

ここで前半が終了。1-0とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが1-0で勝利した。

なお、ホッフェンハイムは48分にバウター・ブルヘル（MF）、62分にロビン・フラナーチ（DF）に、またレーバークーゼンは84分にジャレル・クアンサー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 01:40:28 更新