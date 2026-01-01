プレミアリーグ 25/26の第22節 リーズとフラムの試合が、1月18日00:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

65分、フラムは同時に2人を交代。サシャ・ルキッチ（MF）、ライアン・セセニョン（MF）に代わりトム・ケアニー（MF）、ケビン（FW）がピッチに入る。

69分、リーズが選手交代を行う。ノア・オカフォー（FW）からウィルフリード・ニョント（FW）に交代した。

77分、フラムが選手交代を行う。エミール・スミスロウ（MF）に代わりジョシュア・キング（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

81分、リーズは同時に2人を交代。イリヤ・グルエフ（MF）、ジェイデン・ボーグル（DF）に代わり田中 碧（MF）、ルーカス・ヌメチャ（FW）がピッチに入る。

87分、フラムは同時に2人を交代。ハリー・ウィルソン（FW）、ラウル・ヒメネス（FW）に代わりイッサ・ディオプ（DF）、ジョナ・クシ アサレ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分、ついに均衡が崩れる。リーズのイーサン・アンパドゥ（DF）のアシストからルーカス・ヌメチャ（FW）がゴールが生まれリーズが先制する。

その後もリーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リーズが1-0で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は81分から交代で出場した。

2026-01-18 02:00:29 更新