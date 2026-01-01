プレミアリーグ 25/26の第22節 リバプールとバーンリーの試合が、1月18日00:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはアルマンド・ブロヤ（FW）、ジェイドン・アンソニー（FW）、マーカス・エドワーズ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。リバプールのカーティス・ジョーンズ（MF）のアシストからフロリアン・ビルツ（MF）がゴールを決めてリバプールが先制。

ここで前半が終了。1-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分バーンリーが同点に追いつく。フロレンティーノ・ルイス（MF）のアシストからマーカス・エドワーズ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は出場しなかった。

2026-01-18 02:00:34 更新