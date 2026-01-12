リヴァプール、後半に追いつかれ痛いドロー…バーンリーは敵地『アンフィールド』で貴重な勝ち点1を獲得
プレミアリーグ第22節が17日に行われ、リヴァプールとバーンリーが対戦した。
リヴァプールは直近のリーグ戦3試合をすべて引き分けており、先に今節の試合を消化したマンチェスター・ユナイテッドが勝利したため、暫定5位という状況。ここで勝ち点を落としたくはないところだった。なお、日本代表MF遠藤航はベンチスタートとなった。
対するバーンリーは現在、降格圏内の19位に沈んでおり、リーグ戦ではここ12試合にわたって勝利から遠ざかっている。敵地『アンフィールド』でのリヴァプール戦とはいえ、なんとか勝ち点を持ち帰りたいところだった。
リヴァプールが立ち上がりから主導権を握って試合を運ぶのに対し、バーンリーは自陣で守備ブロックをしっかり構え、攻撃に転じる機会をうかがう展開となる。
なかなか先制点を奪えないリヴァプール。しかし32分、ボックス内でコーディ・ガクポが倒されてPKを獲得する。ところが、キッカーを務めたドミニク・ソボスライが蹴ったボールはクロスバーに直撃し、先制とはならない。
それでも42分、リヴァプールが遂にゴールをこじ開けた。右サイドでのスローイングの流れからフィルジル・ファン・ダイクがロングボールを蹴り、ウーゴ・エキティケがこのボールをキープすると、ドリブルでボックス内まで侵入してそのままシュート。これはGKマルティン・ドゥブラフカに阻まれたが、こぼれ球をカーティス・ジョーンズが折り返し、最後はフロリアン・ヴィルツが右足でゴール左上にシュートを叩き込んだ。
1点リードして後半を迎えたリヴァプールは、前半に引き続きゴールに迫り続ける。しかし65分、バーンリーは敵陣でボール奪取に成功すると、フロレンティーノ・ルイスのスルーパスに反応したマーカス・エドワーズがシュートをゴール右下に流し込み、同点とした。
追いつかれたリヴァプールはその後、何度かチャンスを作りながらも得点には至らない。結局、このままスコアは動かず、リヴァプールとバーンリーは1−1で引き分けた。
リヴァプールはこの後、21日にCL・リーグフェーズ第7節で敵地にてマルセイユ（フランス）と対戦。バーンリーは、24日の第23節でホームにトッテナム・ホットスパーを迎える。
【スコア】
リヴァプール 1−1 バーンリー
【得点者】
1−0 42分 フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）
1−1 65分 マーカス・エドワーズ（バーンリー）
