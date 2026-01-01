ブンデスリーガ 25/26の第18節 ドルトムントとザンクトパウリの試合が、1月17日23:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、カリム・アデイエミ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カールス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する安藤 智哉（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。ドルトムントのカリム・アデイエミ（MF）のアシストからユリアン・ブラント（MF）がゴールを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。1-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ドルトムントが追加点。ファビオ・シルバ（FW）のアシストからカリム・アデイエミ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、62分、ザンクトパウリのエリック・スミス（DF）のアシストからジェームズ・サンズ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

64分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。アダム・ジビガワ（DF）、ラース・リツカ（DF）に代わり安藤 智哉（DF）、ルイス・オピー（MF）がピッチに入る。

65分、ザンクトパウリが選手交代を行う。マルティン・カールス（FW）からリッキー・ジェイドジョーンズ（MF）に交代した。

71分、ドルトムントは同時に3人を交代。カリム・アデイエミ（MF）、ユリアン・リエルソン（DF）、ファビオ・シルバ（FW）に代わりマクシミリアン・バイアー（FW）、ヤン・コウト（DF）、セール・ギラシ（FW）がピッチに入る。

その直後の72分ザンクトパウリが同点に追いつく。エリック・スミス（DF）のアシストからリッキー・ジェイドジョーンズ（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

83分、ドルトムントが選手交代を行う。ユリアン・ブラント（MF）からサリフ・エズジャン（MF）に交代した。

84分、ドルトムントが選手交代を行う。フェリックス・ヌメチャ（MF）からカーニー・チュクエメカ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+6分ドルトムントが逆転。エムレ・ジャン（MF）がPKを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。ドルトムントが3-2で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。安藤 智哉（DF）は64分から交代で出場した。

