プロ・リーグ 25/26の第21節 ワーレゲムとゲンクの試合が、1月18日00:00にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはマルレー・アケ（MF）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクはイラ・ソル（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、コンスタンティノス・カレサス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

66分、ゲンクは同時に3人を交代。イラ・ソル（MF）、ニコラス・サットルベルガー（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）に代わり伊東 純也（MF）、イブラヒマ・バングラ（MF）、アーロン・ビバウト（FW）がピッチに入る。

73分、ワーレゲムは同時に2人を交代。エムラン・ソグロー（MF）、ブノワ・ナイセン（MF）に代わりヤニック・カペレ（DF）、ウィルゲンス・パウガン（DF）がピッチに入る。

その直後の74分、ついに均衡が崩れる。ゲンクのザカリア・エルウアディ（DF）のアシストからアーロン・ビバウト（FW）がゴールが生まれゲンクが先制する。

しかし、76分ワーレゲムが同点に追いつく。マルレー・アケ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

82分、ゲンクが選手交代を行う。ダーン・ヘイマンス（MF）からヤルネ・ストウカース（MF）に交代した。

85分、ワーレゲムが選手交代を行う。イェッペ・エレンビュルグ（MF）からスタブロス・ガブリエル（DF）に交代した。

85分、ゲンクが選手交代を行う。ヤイマール・メディナ（MF）からアドリアン・パラシオス（DF）に交代した。

その直後の86分ワーレゲムが逆転。ウィルゲンス・パウガン（DF）のアシストからウィルゲンス・パウガン（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もワーレゲムの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ワーレゲムが2-1で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は66分から交代で出場した。

2026-01-18 02:01:21 更新