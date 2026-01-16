¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤Î¥é¥¦¥¿¥í11ÅÀÌÜ¤Ç¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤ò·âÇË¡ª¡¡¥»¥ê¥¨A¼ó°Ì¥¡¼¥×
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè21Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç15¾¡1Ê¬4ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö46¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ÏÄ¾¶á8»î¹ç¤ò7¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£2°Ì¤Î¥ß¥é¥ó¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×º¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢º£Àá¤Ï7¾¡5Ê¬8ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö26¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï20Ê¬¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÅ¨¿ØÃæ±û¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ô¥ª¥È¥ë¡¦¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¼Ð¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ô¡¼¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÍî¤È¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬È¿±þ¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¡¼¥×¤«¤é±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¡£¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤Îº£µ¨¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Î11ÅÀÌÜ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ØÆþ¤ë¤È¡¢60Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥Ô¡¼¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¼é¤êÈ´¤¡¢»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Á°Àá¤Î¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤«¤éÂ³¤¡¢2Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£ºÆ¤ÓÏ¢¾¡³¹Æ»¤ËÌá¤ê¡¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï20Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Ï26Æü¡¢¼¡Àá¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡¡0¡Ý1¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡20Ê¬¡¡¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç15¾¡1Ê¬4ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö46¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ÏÄ¾¶á8»î¹ç¤ò7¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£2°Ì¤Î¥ß¥é¥ó¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×º¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢º£Àá¤Ï7¾¡5Ê¬8ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö26¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï20Ê¬¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÅ¨¿ØÃæ±û¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ô¥ª¥È¥ë¡¦¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¼Ð¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ô¡¼¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÍî¤È¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬È¿±þ¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¡¼¥×¤«¤é±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¡£¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤Îº£µ¨¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Î11ÅÀÌÜ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Á°Àá¤Î¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤«¤éÂ³¤¡¢2Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£ºÆ¤ÓÏ¢¾¡³¹Æ»¤ËÌá¤ê¡¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï20Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Ï26Æü¡¢¼¡Àá¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡¡0¡Ý1¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡20Ê¬¡¡¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¡¼¥×¤«¤éº£µ¨11ÅÀÌÜ
🗣️¥é¥¦¥¿¥í¡ß5!!!!!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 17, 2026
🇦🇷¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
¤µ¤¹¤¬¤Î·èÄêÎÏ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï11¥´¡¼¥ëÌÜ
¼Â¶·¡§ÀÄÅèÃ£Ìé»á
²òÀâ¡§É÷´ÖÈ¬¹¨»á
🇮🇹¥»¥ê¥¨AÂè21Àá
🆚¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡ß¥¤¥ó¥Æ¥ë
📺DAZN ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ #¥»¥ê¥¨A #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/3dPZLPrlWa