18日午前1時49分ごろ、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、東京都の東京渋谷区と東京練馬区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□東京都

東京渋谷区 東京練馬区

■震度1

□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市

東京府中市 調布市 町田市

小平市 日野市 東村山市

国分寺市 狛江市 東大和市

多摩市 西東京市





□茨城県土浦市 取手市 つくば市坂東市 桜川市□埼玉県熊谷市 久喜市 さいたま北区さいたま大宮区 さいたま浦和区 さいたま南区川越市 川口市 春日部市狭山市 草加市 朝霞市新座市 八潮市 三郷市宮代町□千葉県東金市 長南町 千葉中央区千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区千葉緑区 千葉美浜区 市川市船橋市 野田市 習志野市柏市 市原市 八千代市鎌ケ谷市 浦安市 白井市木更津市 君津市 富津市□神奈川県横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜旭区横浜緑区 川崎川崎区 川崎中原区川崎高津区 川崎多摩区 川崎宮前区横須賀市 大和市 相模原緑区□山梨県富士河口湖町□静岡県東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。