ブンデスリーガ 25/26の第18節 ウォルフスブルクとハイデンハイムの試合が、1月17日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、ロブロ・マイエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマティアス・ホンザク（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。ハイデンハイムのアドリアン・ベック（MF）がゴールを決めてハイデンハイムが先制。

ここで前半が終了。0-1とハイデンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウォルフスブルクは後半の頭から選手交代。アーロン・ゼンター（DF）からケビン・パレデス（MF）に交代した。

59分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。ヤン・ビュールガー（DF）、ロブロ・マイエル（MF）に代わりサエル・クンベディ（DF）、アダム・ダギム（MF）がピッチに入る。

70分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。ヤニック・ゲルハルト（MF）からイェスパー・リンドストロム（MF）に交代した。

76分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。ヨナス・フォーレンバッハ（DF）、アドリアン・ベック（MF）に代わりレオニダス・ステルギウ（DF）、シュテファン・シマー（FW）がピッチに入る。なお、ヨナス・フォーレンバッハ（DF）は負傷による交代とみられる。

80分ウォルフスブルクが同点に追いつく。クリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからモリッツ・イェンツ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もハイデンハイムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ウォルフスブルクは16分にマキシミリアン・アーノルド（MF）、59分にクリスティアン・エリクセン（MF）、68分にケビン・パレデス（MF）、89分にイェスパー・リンドストロム（MF）に、またハイデンハイムは26分にマーノン・ブッシュ（DF）、29分にニクラス・ドルシュ（MF）、58分にヨナス・フォーレンバッハ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 01:30:18 更新