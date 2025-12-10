【2026年1月18日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2026年1月18日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆☆これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆何を言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。優しい雰囲気を絶やさないでください。
金運：☆☆☆自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話の中で、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！
仕事運：☆☆☆立場や意見に関係なく親切にすると、あなたの評判や評価が大きくUPする運気です。ソリが合わない人にも、真心を注いでみて。一方で、親しい仕事仲間には、少しワガママになる可能性もありますが、素直に謝れば信頼が深まります。
健康運：☆☆☆健康に関しての有力な情報が手に入る日になりそう。友人との会話やインターネット、雑誌などアンテナを張り巡らせてみてください。あなたが普段気になっていた情報が今日なら見つかるかもしれません。
ラッキーアイテム：ディフューザー
ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆☆あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。何かをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！
恋愛運：☆☆☆「どうしてほしいのだろう？」「何を望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解し合える部分が増えていくはずです。
金運：☆☆｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかり合う金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。
仕事運：☆☆☆｢この程度でいいか｣と雑な仕事をせず、最後まで丁寧にやり抜くことができる運気。こんな日は、苦手なことや面倒な業務に時間をかけてみて。仕事への自信が深まりそう。休憩中は、気分を切り替えて思い切りリラックスするのもポイント。
健康運：☆☆☆☆☆今日のあなたは気力と活力に溢れ、他者に元気を与えられるでしょう。元気のない友人がいたら、あなたから飲み会や遊びに誘ってみてください。人気運も上昇中なので、あなたのことをとても信頼してくれ、さらに良い関係になれるでしょう。
ラッキーアイテム：鍵
ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆☆☆一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずに周りに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。
恋愛運：☆☆☆☆思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付き合っている恋人でも「何をすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。
金運：☆☆☆日頃からあなたをかわいがってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとっても何より嬉しいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。
仕事運：☆☆☆☆☆積極的に発言するほど、あなたの実力を生かすチャンスが大きくなる仕事運です！なじみのある人たちに対しても、面接や取引などで初対面の人に対しても、堂々と自分を打ち出してください。聞き役のときはたくさんうなずくのがポイント。
健康運：☆☆☆日々のストレスから高価な物を衝動買いしてしまいそう。また、人間関係など日々のイライラが溜まって落ち込みやすい日でもあります。ストレスの発散には映画鑑賞など出費を抑えられるものがオススメです。
ラッキーアイテム：スピーカー
ラッキーカラー：ホワイト
<4位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。
恋愛運：☆☆☆☆あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片想いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。
金運：☆☆☆☆☆願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくる嬉しい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！
仕事運：☆☆急ぎの仕事や今日中にするべきことを、何よりも優先してください。するとその後、仕事仲間に心から喜んでもらえる協力ができる運気です。力を貸すときには目立とうとせず、サポート役に徹するのが大きなポイント。
健康運：☆☆☆☆やる気があり、1日が早く感じられる日です。やりたいことがどんどん実行に移せるでしょう。ただ少し周りが気になってイライラしてしまうことがありそうです。お気に入りの音楽などを聴いて自分の世界に没頭すると良いでしょう。
ラッキーアイテム：漆器
ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆☆理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。
恋愛運：☆相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。
金運：☆☆☆☆これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。
仕事運：☆☆☆｢ここまでできるようになりたい｣という理想が高まる日です。同時に、｢今の自分は足りない…｣とも感じるかもしれませんが、落ち込まなくてOK。今日気づいたことに真剣に取り組めば、能力も評価もグンとUPしていくでしょう！
健康運：☆体力が追い付かず、つまらないミスをおかしてしまいそう。また、ミスをした自分を強く責めてしまい、自己嫌悪に陥ってしまうかもしれません。周囲はあなたの頑張りを理解しているので、今日は甘えてみてはいかがでしょうか。
ラッキーアイテム：カレンダー
ラッキーカラー：ネイビー
<6位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆テキパキとリズムよく動くことができて、身体を動かすほど頭の回転も速くなる日。細かい計画を立てるよりも、まずは動き始めてしまうと〇。すると、自然と頭の中が整理されていきます。明るい声で挨拶をするのも、幸運のカギ。
恋愛運：☆☆☆今日は大胆に行動したくなるかも。しかし、しばらく静かに考えて「もしもこうなったら、こうしよう」と、先のことを想定すると〇。そうすれば、恋の幸せが大きくなるでしょう！相談をするなら、恋愛経験豊富な友達を選んで。
金運：☆☆☆人と一緒にいるとお金を使いたくなったり、誰かに何かをプレゼントしたくなったりと、人付き合いでの出費がありそうな日。経済状況を全体的に確認してから予算を立てれば、喜ばれる上に自分自身も納得するお金の使い方ができます。
仕事運：☆☆☆☆あなたならではのセンスや知識、経験を生かして大活躍できそうな仕事運！人よりも得意だと思うことに関しては、堂々と自分の考えを伝えて。また、高めの目標を掲げることも大切。そして、苦手なことは周りを褒めたり頼ったりしましょう。
健康運：☆☆今日のあなたは職場で期待され、大きな仕事を任してもらえるかもしれません。しかし、スタミナが足りず思った通りに進められないでしょう。いつでも栄養が取れるようにバックにパンなどを忍ばせておきましょう。
ラッキーアイテム：電卓
ラッキーカラー：カーキ
<7位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。
恋愛運：☆☆☆☆☆出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションを何よりも大事にすると◎。
金運：☆☆基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。
仕事運：☆☆行動することで、仕事に追い風が吹く運気です。誰かと話したり会ったり、気になる場所に行ってみたりしてください。今日は、はっきりと仕事が動かなくてもOK。｢こうしてみよう｣というヒントやアイデアに恵まれそうです。
健康運：☆☆☆仲の良い異性とコミュニケーションをとると吉。素直に自分の悩みを伝えれば、異性目線での良いアドバイスをもらえそうです。体調が万全ではないので、飲みに行く場合は飲みすぎに注意しましょう。
ラッキーアイテム：文房具
ラッキーカラー：インディゴブルー
<8位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。
恋愛運：☆☆☆☆何かに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。
金運：☆☆自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。
仕事運：☆☆☆なかなか同意を得られなかった人が首を縦に振ってくれたり、何度も失敗してきたことで成功できたり…。｢ようやく勝ち取った！｣という喜びを感じられそう。難しいことに、淡々と取り組む気持ちで向き合ってみてください。
健康運：☆☆☆☆コツコツ努力でき、粘り強さを発揮できる1日になりそうです。じっくり取り組まなければいけない大きな仕事や部屋の模様替えなど、体力を使うことにチャレンジしましょう。集中力もあり、満足いく結果を得られるはずです。
ラッキーアイテム：フェイスパック
ラッキーカラー：ブラック
<9位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆人とペースを合わせるよりも、ひとりで気ままに過ごすほうが充実する運気です。誰かから連絡がきてもそれに振り回されないように。また、趣味を思い切り楽しんだ後に、ボーッとのんびりすると、満足度がさらにアップ。
恋愛運：☆☆☆☆友達同士のような気軽な空気で小さなプレゼントができると、恋の相手との関係がグンと深まる運気です。以前から頼まれていたことを実行するのも、素敵なプレゼントになるはず！出会いは、身近な友達のアドバイスを聞くと〇。
金運：☆☆「思い切って、これを買おう！」と、大きな行動に出たくなる金運の日。最初に、使ってもいい金額の上限をしっかり確かめておけばOKです。無理のない範囲で気持ちよくお金を動かすことで、今後のチャンスを引き寄せやすくなるでしょう。
仕事運：☆☆☆常識を打ち破るような、｢そんな視点があったのか！｣と、周りを驚かせるような発想ができそうな仕事運です。思いついたことは、不完全だと感じてもどんどん周りに話して。仲間と一緒に、よりよいアイデアを生み出すことができるでしょう。
健康運：☆☆☆☆☆意欲満々で積極的になれる日。今日のあなたは仕事にも遊びにも趣味にも意欲的です。自分でも貪欲だと感じるかもしれませんが、周囲からは熱心でやる気溢れる好印象を抱いてもらえます。没頭し過ぎて周りへの配慮を忘れないように注意しましょう。
ラッキーアイテム：生花
ラッキーカラー：シーグリーン
<10位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。
恋愛運：☆☆恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、何をすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。
金運：☆☆☆☆☆偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。
仕事運：☆☆仕事仲間のため、チームのために動くと、喜ばれるだけでなく自分の満足度も高くなる仕事運です。今日は、予定通りに仕事を進めることにはこだわらなくてOK。｢全体のために優先すべきことは何か？｣をテーマにしてみて。
健康運：☆☆人の悲しみや苦労を自分のことのように感じてしまうほど感受性が高くなっています。また、それによりあなたはストレスを感じてしまうでしょう。一人の時間を積極的に作り、冷静に物事を判断することが大切です。
ラッキーアイテム：天然石
ラッキーカラー：ブルーグレイ
<11位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆「納得できない」と感情が波立つことがあるかも。ただ、冷静に考えると、自分にできることがあると気づくでしょう。すると、気持ちが明るく軽くなり、やる気も出てきます。何事にも、不満を言葉にしないのが今日のポイント！
恋愛運：☆☆嬉しさや感謝は、どんどん伝えてOK。ただし、不満や怒り、要求などは心の奥にしまっておいて。すると、恋の相手との絆がしっかりと育つ日です。出会った相手に対しても、冗談でもネガティブな言葉は言わないのがポイント。
金運：☆｢何もしない｣と決めておくのが、大切なお金を守るベストな方法になる日です。買い物や投資などにお金を使わない、というだけではありません。行動範囲もなるべく狭く、人付き合いも少なくするとよさそうです。
仕事運：☆周りの人をサポートすることができる仕事運の日です。ただ、ともすると手を出しすぎてしまう可能性も。｢相手のプライドを傷つけない範囲で｣と心がけて手伝うことを決めると、とても喜ばれるでしょう。信頼も深まります。
健康運：☆☆ドカ食いに要注意。今日のあなたは感情がコントロールできなくなりがちです。ランチに行く時には、お店に入る前に何を食べるか頭に決めてから入店してください。ヤケ食いやドカ食いの防止につながります。
ラッキーアイテム：おしぼり
ラッキーカラー：ベージュ
<12位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆落ち込んでいる人を放っておけなくなるかも。実際に話を聞いたり手を差し伸べたりすることで、大切な絆を育てられるでしょう。ただ、アドバイスをすると歯車が噛み合わなくなるかも。相手が望むことだけをしてください。
恋愛運：☆☆☆☆☆理想以上に幸せな展開が待っている可能性大の恋愛運です。特に、ちょっとした駆け引きをすると、そこから一気に会話や空気が盛り上がっていくでしょう。相手の気持ちを試すのではなく、意味深な言葉から甘い会話を盛り上げて。
金運：☆☆☆☆人付き合いの場面で｢少しでも出費を減らしたい｣と、ケチな考えを持たないことが大切。人とのつながりを大切にして、使うべきお金はしっかりと使う、そう考えていると、お金があなたに流れ込む水門が開かれる日です！
仕事運：☆無意識のうちに、｢どうすれば得するか｣｢損しないために…｣という考えが強くなる仕事運です。ただ、実直で正直な姿勢を貫いたほうが、結果的には順調に進みそう。また、後輩や部下に丁寧な態度で接すると、評判も評価も上がります！
健康運：☆☆☆今日はいきなり激しい運動をしようとせず、自宅でできる軽めのストレッチ程度に留めておきましょう。張り切って激しい運動に挑戦しても続かないだけでなく、思わぬケガにつながってしまいます。
ラッキーアイテム：イヤーアクセサリー
ラッキーカラー：オレンジ
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
