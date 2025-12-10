【今日の献立】2026年1月18日(日)「自家製チキンナゲット」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「自家製チキンナゲット」 「明太ポテトサラダ」 「白菜とベーコンの昆布だしスープ」 の全3品。
外はカリッと、中はジューシィ。ご飯にもパンにも合う、チキンナゲットの献立です。
【主菜】自家製チキンナゲット
お好みのスパイスを入れてチキンナゲットを手作りしましょう。食べやすくお弁当にもピッタリです。
調理時間：40分+冷やす時間
カロリー：382Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）鶏むね肉 (皮なし)1枚
玉ネギ (中)1/6個
卵 1/2個
＜調味料＞
きび砂糖 小さじ1/2
塩 小さじ1弱 オールスパイス (パウダー)小さじ1/4
ナツメグ 小さじ1/4
コショウ 少々
片栗粉 大さじ2
ベーキングパウダー 小さじ1/2
揚げ油 適量 ＜ソース＞
ケチャップ 大さじ3
ウスターソース 大さじ1
粒マスタード 小さじ1
オレガノ (ドライ)小さじ1/2
【下準備】鶏むね肉は包丁で粗めのひき肉になるように叩く。玉ネギはすりおろす。卵は割りほぐす。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
鶏むね肉は半解凍状態だと切りやすいです。鶏むね肉の皮ははいで、別のお料理に使いましょう。
【作り方】1. ボウルに玉ネギ、溶き卵、＜調味料＞の材料を入れ、泡立て器で混ぜ合わせる。
2. (1)に鶏むね肉を加え、しっかり混ぜ合わせる。モッタリしてきたら、片栗粉とベーキングパウダーを加え、混ぜ合わせる。冷蔵庫で30分程度休ませる。
休ませる時間は調理時間に含みません。
3. フライパンに2cmくらいの揚げ油を注ぎ、中火にかける。(2)を大さじ1杯程度の量でまるめ、フライパンに入れる。弱火から中火の火加減で、両面がこんがりするまで揚げる。
4. 油をきった(3)を器に盛り、＜ソース＞を添える。
【副菜】明太ポテトサラダ
明太子をひと腹使い、明太子だけの味付けにしました。お好みでレモン汁やマヨネーズを足しても。
調理時間：20分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ジャガイモ 1~2個(200g)
ブロッコリー 3房(60g)
辛子明太子 1腹
【下準備】ジャガイモは皮をむいて、小さめの乱切りにする。ブロッコリーは小房を縦に4〜6等分に切る。
【作り方】1. 小鍋に2cm程度の水と分量外の塩少々を入れ、ジャガイモを加える。蓋をして中火にかける。
少な目の水分で蒸し煮にするとジャガイモの美味しさが引き立ちます。途中水がなくなったら足してください。
2. ジャガイモが柔らかくなったら、ブロッコリーを加え、2分程度加熱する。蓋を開け、水分を飛ばすように鍋をふる。
3. マッシャーなどで粗くつぶしてボウルに移し、粗熱を取る。
4. (3)に皮を取り除いた明太子を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】白菜とベーコンの昆布だしスープ
刻み昆布を使って簡単におだしを取りましょう。白菜とベーコンとの相性も抜群。
調理時間：20分
カロリー：78Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）白菜 1~2枚(100g)
ベーコン 30g
昆布 (刻み)大さじ2(5g)
水 400ml
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
塩 小さじ1/2
【下準備】白菜は3cm角に切る。ベーコンは幅1cmに切る。
【作り方】1. 小鍋に昆布と水を入れ、中火にかける。ひと煮たちしたら白菜とベーコンを加え、白菜が柔らかくなるまで蓋をして煮る。
2. ＜調味料＞の材料を加え、2〜3分煮て、器に注ぐ。
