「スウェットパンツ苦手」な人へ！【しまむら】真似するだけでOK！「大人のこなれコーデ」

ゆるっとしたスウェットパンツは、おしゃれに着こなすのが難しいと感じることも。そんなときにチェックしてほしいのが、おしゃれさんたちのコーディネート。今回は【しまむら】のスウェットパンツを使用した、大人っぽくこなれた雰囲気のスタイルをピックアップしました。だるっとしすぎず、きれいめに仕上げたスウェットパンツコーデをご紹介します。

ジャケット合わせで脱部屋着

【しまむら】「ダンボールバレルP」\1,969（税込）

バレルシルエットのスウェットパンツで、旬の雰囲気を感じるコーディネート。明るめのグレーが軽やかで、さまざまなアイテムとも好相性です。チェック柄のジャケットを合わせることで、ほんのりトラッドな印象に。さらにレザー調のアウターを重ねれば、スウェットのリラックス感をほどよく引き締めてくれます。楽に過ごせそうなスウェットでも、部屋着っぽさを感じにくい大人のカジュアルコーデです。

キャミソールでほんのり甘さをプラス

先に紹介したスウェットパンツを、きれいめカジュアルにまとめたスタイル。ブラックのキャミソールが、ほんのりフェミニンな印象をプラス。足元に合わせたシャープなパンプスが、カジュアルになりがちなスウェットコーデをきれいめに仕上げてくれます。全体を落ち着いたトーンでまとめているので、大人っぽく上品な雰囲気に。カジュアルすぎず、女性の魅力も引き立ててくれそうなきれいめコーデです。

ストライプシャツを仕込んできれいめに

【しまむら】「MAY＊ウラキバレルPT」\1,639（税込）

タック入りで丸みのあるシルエットが特徴のスウェットパンツ。取り入れるだけでこなれた雰囲気が漂います。トップスにもスウェットを合わせたリラックス感のあるコーディネートに、シャツを重ねてきれいめな要素をプラス。襟元や袖口、裾からのぞかせたストライプ柄がアクセントになり、ラフになりすぎない大人のカジュアルスタイルが完成します。

ショート丈トップスでバランスよく

先に紹介したグレーのスウェットパンツは、パッと目を引くカラーとも合わせやすく、赤のニットトップスもよく映えます。丸みのあるパンツとショート丈トップスの組み合わせで、バランスよくすっきりとした印象に。セーターとスウェットパンツのシンプルな組み合わせも、デザイン性のあるアイテム同士ならサマ見えを狙えそうです。

