大腸がんから1軍復帰・元阪神の原口文仁氏、大阪マラソン出場を宣言「感謝を伝えられる貴重な機会」【コメントあり】
17日に放送される読売テレビのスポーツ番組『あすリート』（毎週土曜 深0：55）で2025年にプロ野球の現役を引退した元阪神タイガースの原口文仁氏が登場し、今年の『大阪マラソン』への出場を力強く宣言した。
【画像】大腸がん“完治”、阪神・原口文仁選手のメッセージ
板東さえか（番組DJ）と鳥谷敬（番組ナビゲーター）が中心となり、ロケ・トーク・ディレクター取材など多彩な企画で関西のスポーツシーンを熱く盛り上げる同番組。選手時代の19年に自身の大腸がんを公表。手術を経て１軍復帰を果たした「不屈の男」原口氏が、感謝をテーマに大阪の街を駆け抜ける。
■原口文仁コメント
――挑戦に至った経緯は？
阪神タイガースのファンをはじめ、16年間の現役生活を支えてくれた皆さまに感謝を伝えられる貴重な機会ということで、大阪マラソンの挑戦を決めました。42.195キロを通して、沿道で応援してくれる方々や一緒に走るランナーの仲間たちと交流したいです。タイガースの優勝パレードで車から見た御堂筋の景色、素晴らしい街を走ることができるのも大阪マラソンの魅力。楽しめるよう本番まで練習を積み重ねたいと思います。
――目標タイムは？
小さい頃から長距離走が苦手で、学生時代に駅伝大会のメンバーに選ばれても、当日にお腹が痛くなって休むようなタイプでした。野球をやっている時も走り込みは避けてきて、人生で走った最長の距離は13〜14キロぐらい。ハーフマラソンの大会出場経験もありますが、リレー形式でしたので…。そんな僕が、ランニングにやりがいや楽しみを見出して練習している姿に家族もビックリしています。今回、コーチと練習する中で「4時間30分で走れる」と言っていただきましたので、それを目標に頑張ります。
――過去には阪神タイガースの先輩・鳥谷敬氏も大阪マラソンを走っていますが、何かアドバイスは？
引退してからまだ直接お会いできていないのですが、タイムを見る限り、とてつもないランをされたようで…。鳥谷さんとは比較せずに、自分のペースで走らせていただきたいと思います（笑）。
※鳥谷氏は2023年の大阪マラソンを3時間14分07秒で完走
