坂元達裕が逆転弾を演出！ 今季4アシスト目でコヴェントリーを4試合ぶりの勝利に導く
チャンピオンシップ第27節が17日に行われ、日本人MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは、レスターと対戦した。
26試合消化段階で勝ち点「52」を獲得しているコヴェントリーは現在首位。3試合勝利から遠ざかっているものの、2位ミドルズブラには勝ち点差「6」を離しており、悲願のプレミアリーグ昇格に向けて歩みを進めている。
そして17日に、コヴェントリーは12位のレスターと対戦。坂元はスタメンを外れ、ベンチから出番を待つことになった。
坂元は1−1で迎えた67分から途中出場を果たすと、試合終盤に結果を残す。85分にボックス内で相手に寄せられながらも、左足を使い反転。右足でシュート性のクロスを送ると、坂元と同じタイミングで投入されたハジ・ライトが押し込み、逆転に成功する。
このままスコアは動かず、コヴェントリーが2−1で逆転勝利。坂元は今シーズンの4アシスト目を記録した。
【スコア】
コヴェントリー 2−1 レスター
【得点者】
0−1 10分 ジョーダン・ジェームズ（レスター）
1−1 47分 エリス・シムズ（コヴェントリー）
2−1 85分 ハジ・ライト（コヴェントリー）
26試合消化段階で勝ち点「52」を獲得しているコヴェントリーは現在首位。3試合勝利から遠ざかっているものの、2位ミドルズブラには勝ち点差「6」を離しており、悲願のプレミアリーグ昇格に向けて歩みを進めている。
そして17日に、コヴェントリーは12位のレスターと対戦。坂元はスタメンを外れ、ベンチから出番を待つことになった。
このままスコアは動かず、コヴェントリーが2−1で逆転勝利。坂元は今シーズンの4アシスト目を記録した。
【スコア】
コヴェントリー 2−1 レスター
【得点者】
0−1 10分 ジョーダン・ジェームズ（レスター）
1−1 47分 エリス・シムズ（コヴェントリー）
2−1 85分 ハジ・ライト（コヴェントリー）