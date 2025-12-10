１５日、敦煌市博物館で、唐代の「胡人俑」と「馬俑」を鑑賞する来館者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌1月17日】中国甘粛省の敦煌市博物館では午（うま）年の春節（旧正月）を前に、馬にまつわる文化財を集めた展示が行われている。来館者は文化財に表現された馬の姿を通じ、中国の伝統文化に親しんでいる。

１５日、敦煌市博物館で、「天馬磚」（唐代）を撮影する来館者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、敦煌市博物館で、「天馬磚」（唐代）を観賞する来館者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、敦煌市博物館に展示された「鷹猟図画像磚」。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、敦煌市博物館で、莫高窟第１５６窟の壁画「張議潮出行図」について学ぶ来館者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、敦煌市博物館に展示された「飲馬図画像磚」。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、敦煌市博物館に展示された「十二生肖二十八星宿銅鏡」。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１５日、敦煌市博物館に展示された「車馬出行図画像磚」。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）