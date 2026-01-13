フット後藤が帯状疱疹、歯痛、副鼻腔炎… 散々な年末明かす「ちぎって一回洗いたい」

お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（５１）が１７日、ユーチューブチャンネル「ざっくりユーチューブ」に出演。年末に首から上の不調で苦しめられたことを明かした。

昨年１１月ごろ、首のうしろ側が「かゆい、痛い」と感じ始めた。日に日に痛みが強くなり、髪の毛をかきわけるとそこに筋状に水ぶくれができていたという。「これは帯状疱疹の典型的なもの。７２時間以内に病院に行って薬をもらったほうが後遺症が残りにくいということでちゃんと行って、（医者に）『これは帯状疱疹ですね』と（診断された）」と明かした。

日々「仕事できひんくらい痛い」そうで、なんとかこなしていたなかで今度は歯に痛みが出た。こちらもすぐに歯科医のもとを訪ねた。「差し歯のやつとって、そんな痛み出る感じではないけど多少膿出てるところあるから〜ゆうて治療してみたいな。それが続いた年末ずっと」

顔周辺の不調が続いた後藤にとどめを刺したのが副鼻腔炎だ。「もう息できひんがな」と辛さを思い出し顔をしかめると「ほんまに首から上ちぎって１回洗いたいくらい。ハイターにつけときたいくらいずっと何かある」と首から上で続いた不調を呪った。