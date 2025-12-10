１３日、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」にある雪だるまの近くで写真を撮る観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）

　【新華社ハルビン1月17日】中国黒竜江省では今冬、多彩なデザインの巨大雪だるまが次々と登場している。かわいらしい姿は北国の景観にぬくもりを添える。

８日、ハルビンの太陽島国際雪像芸術博覧会会場に設置されている巨大雪だるま。（ハルビン＝新華社記者／王建威）
黒竜江省牡丹江市の「中国雪郷」風景区に設置されている巨大雪だるま。（１月１日撮影、牡丹江＝新華社配信／孫庭義）
ハルビンの闖関東広場で、巨大雪だるまと一緒に写真に納まる観光客。（１月１日撮影、ハルビン＝新華社記者／張濤）
１５日、黒竜江省の牡丹江駅前広場に設置されている巨大雪だるま。（牡丹江＝新華社配信／張春祥）
１３日、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」の敷地外に設置されている「雪だるま一家」。（ハルビン＝新華社記者／王建威）
１０日、ハルビン外灘徳嘉雪だるま埠頭氷雪風景区に設置されている巨大雪だるま。（ハルビン＝新華社記者／王建威）
１６日、黒竜江省の漠河駅前広場で、巨大雪だるまを背景にポーズを取る観光客。（漠河＝新華社配信／邵天李）
１６日、黒竜江省大慶市で、巨大雪だるまと一緒に写真に納まる観光客。（大慶＝新華社配信／陸文祥）
１６日、黒竜江省同江市で、巨大雪だるまと一緒に写真に納まる観光客。（同江＝新華社配信／劉万平）
１０日、黒竜江省の綏芬河駅前広場に設置されている巨大雪だるま。（綏芬河＝新華社配信／曲芸偉）
１６日、黒竜江省牡丹江市の「中国雪郷」風景区に設置されている巨大雪だるま。（牡丹江＝新華社配信／孫庭義）
１６日、黒竜江省富錦市で、巨大雪だるまと一緒に写真に納まる観光客。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）
１０日、ハルビン市の群力音楽公園にある巨大雪だるま。（ハルビン＝新華社記者／王建威）