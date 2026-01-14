【ラフィーII うとうとビジーデーver.】 2026年5月 発売予定 価格：26,980円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ウイングより、2026年5月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ラフィーII うとうとビジーデーver.」。こちらは、Yostarが運営する育成シミュレーションゲーム「アズールレーン」に登場するアレン・M・サムナー級駆逐艦の「ラフィーII」を立体化したものだ。

今回は公式で描かれていた、ラフィーIIの着せ替えである「うとうとビジーデー」のイラストを元に再現されている。全体的にボリューム感のある作品に仕上げられており、部屋の中に飾っておいてもかなり目立つ存在となってくれそうだ。

フィギュアの素材はPVC、ABS、鉄で、台座と耳を除いた全高は約210mmだ

頭に大きなうさ耳をつけたバニー姿のラフィーII、床に付くほど伸びた長い髪など、見た目のインパクトもかなり強い。このうさ耳の近くには、紺色のリボンやうさぎを模ったようなアクセサリーなどがつけられているなど、賑やかな雰囲気だ。

ちなみに、オリジナルのイラストと比較してずいぶんと表情が柔らかくなっているように見えるが、こちらは付属の差し替えパーツに変更した状態で展示されていたからである。もちろんイラストと同じ表情のものが同梱されているほか、WING HOBBY STORE限定で「泣き顔」の差し替えパーツも付属している。

今回展示されていたのは、微笑んでいる表情パーツをつけたものだ

うさ耳部分はかなり大きい

どこから眺めても絵になる

ラフィーIIが身につけている紺色のバニースーツは、エナメルのような質感で、肌に密着したタイプだ。そのため、体のラインもはっきりと出ている。首元近くには、うさぎのぬいぐるみのようなアクセサリーがつけられており、こちらもファンシーだ。

うさぎのぬいぐるみのようなもので、衣装をまとめている

衣装の光沢のある質感もよく出ている

饅頭が倒れそうなコップを支えている!?

バニースーツはシワまで含めて再現されているほか、おへそのあたりの窪みもしっかりとわかる。腰のあたりには、これまたうさぎをモチーフにしたぬいぐるみがつけられているところもユニークだ。さらに足元の近くにも、饅頭たちの姿が見える。

おへその窪みもくっきり

腰にもうさぎのぬいぐるみが！

足元近くでは饅頭たちも一緒に働いていた

こちらの「ラフィーII うとうとビジーデーver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のサンプルだ。予約受付は1月23日までとなっているほか、店舗によってはすでに予約の受付を締め切っているところもあるので、どうしても手に入れたい人は早めに購入を済ませておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. ＆ YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.