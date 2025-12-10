『HELP／復讐島』特別映像 サム・ライミが描く“想像しうる最悪の世界”に期待
『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022年）や「スパイダーマン」シリーズ（02年、04年、07年）で知られる鬼才サム・ライミ監督の最新作『HELP／復讐島』が、今月30日より公開される。キャストと監督自身のインタビューを交えた特別映像が解禁された。
【動画】『HELP／復讐島』特別映像
ライミ監督の原点は、1981年公開の『死霊のはらわた』。シンプルな舞台設定で、極限状態における人間の恐怖を革新的な演出で描き、ホラー映画の常識を覆した伝説的作品だ。そんなライミが本作で描くのは、“逃げ場のない無人島”で炙り出される、人間の狂気と復讐心だ。
もしも、職場でパワハラを受けてきた“クソ上司”と無人島で二人きりになったら──。本作は、そんな最悪の想像から物語が始まる。無人島に漂着した部下のリンダ（レイチェル・マクアダムス）は、怪我で身動きの取れない上司ブラッドリー（ディラン・オブライエン）と対峙することに。職場では一方的に支配されていた立場は、サバイバル能力を発揮するリンダによって瞬く間に逆転していく。
特別映像の中でリンダ役のレイチェル・マクアダムスは、立場が入れ替わっていく展開を「楽園」と形容するほど痛快だったよう。「ダークでユーモアに満ちた世界観が、監督らしさにあふれている」とコメントしている。一方、パワハラ上司ブラッドリー役のディラン・オブライエンも本作を「サム・ライミにしか作れない」と評し、その唯一無二の世界観に太鼓判を押す。
ストーリーが進むにつれ次々とジャンルが変化していき、観る者の予想を裏切り続けるという。サム・ライミの演出が冴えわたる、ノンストップの“復讐エンターテインメント”。想像しうる中で最悪の状況の先に待つ大どんでん返しとは──。
