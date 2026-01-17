ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売

その日の気分やなりたい印象に寄り添う、韓国感性コスメ「Heart percent」。そんなハートパーセントから、SNSで“ベストリップコンボ”と話題の人気アイテムを組み合わせた特別セットが登場します。唇の輪郭を美しく整えるリップペンシルと、日本限定新色のミニティントをセットにした、今だけの限定企画。トレンド感と使いやすさを兼ね備えたリップメイクで、新しい自分に出会えそうです。

ムードを引き出す感性派コスメ

ハートパーセントは、自分の中にある多彩な雰囲気＝“ムードファセット”を大切にする韓国コスメブランド。

代表作「ドットオンムード」シリーズは、洗練されたカラー設計と独自処方で、肌トーンを問わず自然になじむのが魅力です。

リップペンシルとティントを重ねることで、立体感と奥行きのある唇を演出でき、日常から特別な日まで幅広く活躍します。

ベストリップペンシルスペシャルセット

価格：全2種・1,540円（税込）

2025年に最も愛されたリップペンシルの人気カラーと、日本限定新色のワンウェイグロイティント（MINI）を組み合わせた特別セット。

PLAZA、ハンズ、アインズ＆トルぺにて2026年1月26日より先行販売。（※一部店舗を除く）

モーブセット



・ドットオンムードリップペンシル#08_クラウディーモーブ

くすみ感のあるグレイッシュモーブカラー

・ドットオンムードワンウェイグロイティント（MINI）#16_トワイライトモーブ

温かみも感じる灰紫がかったモーブカラー

夕暮れのように神秘的なモーブグロウのオーバーリップを演出。

ローズセット



・ドットオンムードリップペンシル#20_サーモンベージュ

自然にカバーするヌードベースカラー

・ドットオンムードワンウェイグロイティント（MINI）#15_ロージーミルク

ローズの気配をまとったミルキーなローズベージュカラー

やわらかく華やかなローズベージュグロウの唇に。

唇から始める、私らしいムード♡

リップひとつで、表情も気分も変わるもの。ハートパーセントの限定セットは、輪郭とツヤを計算した“今っぽさ”を簡単に叶えてくれます。

単色でも重ねても美しく決まるから、毎日のメイクがもっと楽しくなるはず♡

自分のムードに寄り添うリップメイクで、新しい季節のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。