ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売
その日の気分やなりたい印象に寄り添う、韓国感性コスメ「Heart percent」。そんなハートパーセントから、SNSで“ベストリップコンボ”と話題の人気アイテムを組み合わせた特別セットが登場します。唇の輪郭を美しく整えるリップペンシルと、日本限定新色のミニティントをセットにした、今だけの限定企画。トレンド感と使いやすさを兼ね備えたリップメイクで、新しい自分に出会えそうです。
ムードを引き出す感性派コスメ
ハートパーセントは、自分の中にある多彩な雰囲気＝“ムードファセット”を大切にする韓国コスメブランド。
代表作「ドットオンムード」シリーズは、洗練されたカラー設計と独自処方で、肌トーンを問わず自然になじむのが魅力です。
リップペンシルとティントを重ねることで、立体感と奥行きのある唇を演出でき、日常から特別な日まで幅広く活躍します。
ベストリップペンシルスペシャルセット
価格：全2種・1,540円（税込）
2025年に最も愛されたリップペンシルの人気カラーと、日本限定新色のワンウェイグロイティント（MINI）を組み合わせた特別セット。
PLAZA、ハンズ、アインズ＆トルぺにて2026年1月26日より先行販売。（※一部店舗を除く）
モーブセット
・ドットオンムードリップペンシル#08_クラウディーモーブ
くすみ感のあるグレイッシュモーブカラー
・ドットオンムードワンウェイグロイティント（MINI）#16_トワイライトモーブ
温かみも感じる灰紫がかったモーブカラー
夕暮れのように神秘的なモーブグロウのオーバーリップを演出。
ローズセット
・ドットオンムードリップペンシル#20_サーモンベージュ
自然にカバーするヌードベースカラー
・ドットオンムードワンウェイグロイティント（MINI）#15_ロージーミルク
ローズの気配をまとったミルキーなローズベージュカラー
やわらかく華やかなローズベージュグロウの唇に。
唇から始める、私らしいムード♡
リップひとつで、表情も気分も変わるもの。ハートパーセントの限定セットは、輪郭とツヤを計算した“今っぽさ”を簡単に叶えてくれます。
単色でも重ねても美しく決まるから、毎日のメイクがもっと楽しくなるはず♡
自分のムードに寄り添うリップメイクで、新しい季節のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。