[1.17 プレミアリーグ第22節](スタンフォード ブリッジ)

※24:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 24 リース・ジェームズ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 9 リアム・デラップ

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 38 マルク・ギウ

監督

リアム ロシニア

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 5 イーサン・ピノック

MF 45 ロメル・ドノバン

FW 11 リース・ネルソン

FW 19 ダンゴ・ワッタラ

FW 23 キーン・ルイス・ポッター

FW 47 K. Furo

監督

キース・アンドリュース

