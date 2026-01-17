チェルシーvsブレントフォード スタメン発表
[1.17 プレミアリーグ第22節](スタンフォード ブリッジ)
※24:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 9 リアム・デラップ
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
監督
リアム ロシニア
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
MF 45 ロメル・ドノバン
FW 11 リース・ネルソン
FW 19 ダンゴ・ワッタラ
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
FW 47 K. Furo
監督
キース・アンドリュース
