[1.17 プレミアリーグ第22節](Elland Road)

※24:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 3 ガブリエル・グズムンドソン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 44 イリア・グルエフ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 22 田中碧

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 20 サシャ・ルキッチ

MF 30 ライアン・セセニョン

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコント

DF 31 イサ・ディオプ

DF 35 サム・エミサフ

MF 6 ハリソン・リード

MF 10 トム・ケアニー

MF 24 ジョシュ・キング

FW 11 アダマ・トラオレ

FW 18 ジョナ・クシ・アサレ

FW 22 ケビン

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります