リーズvsフルハム スタメン発表
[1.17 プレミアリーグ第22節](Elland Road)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 30 ライアン・セセニョン
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 31 イサ・ディオプ
DF 35 サム・エミサフ
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 24 ジョシュ・キング
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
FW 22 ケビン
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
