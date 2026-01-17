リバプールvsバーンリー スタメン発表
[1.17 プレミアリーグ第22節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 6 アクセル・トゥアンゼベ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
MF 2 カイル・ウォーカー
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 10 マーカス・エドワーズ
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 23 ルーカス・ピレス
FW 27 アルマンド・ブロヤ
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 18 ヒュルマル・エクダル
MF 28 ハンニバル・メイブリ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 9 ライル・フォスター
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 35 アシュリー・バーンズ
監督
スコット・パーカー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります