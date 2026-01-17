[1.17 プレミアリーグ第22節](アンフィールド)

※24:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 47 カルビン・ラムゼイ

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 6 アクセル・トゥアンゼベ

DF 12 バシール・ハンフリーズ

MF 2 カイル・ウォーカー

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 10 マーカス・エドワーズ

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

MF 23 ルーカス・ピレス

FW 27 アルマンド・ブロヤ

控え

GK 13 マックス・バイス

DF 3 クイリンシー・ハルトマン

DF 18 ヒュルマル・エクダル

MF 28 ハンニバル・メイブリ

MF 29 ジョシュ・ローレント

FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

FW 9 ライル・フォスター

FW 17 ルーム・チャウナ

FW 35 アシュリー・バーンズ

監督

スコット・パーカー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります