トッテナムvsウエスト・ハム スタメン発表
[1.17 プレミアリーグ第22節](Tottenham Hotspur Stadium)
※24:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 33 ベン・デイビス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 11 マティス・テル
MF 14 アーチー・グレイ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 28 ウィルソン・オドベール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 15 ルーカス・ベリバル
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 19 パブロ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 5 イゴール
DF 63 エズラ・マイヤーズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
