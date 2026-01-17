[1.17 プレミアリーグ第22節](Tottenham Hotspur Stadium)

※24:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 33 ベン・デイビス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 11 マティス・テル

MF 14 アーチー・グレイ

MF 22 コナー・ギャラガー

MF 28 ウィルソン・オドベール

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 24 ジェド・スペンス

MF 8 イブ・ビスマ

MF 15 ルーカス・ベリバル

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 30 オリバー・スカールズ

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 19 パブロ

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 11 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 5 イゴール

DF 63 エズラ・マイヤーズ

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 32 フレディ・ポッツ

MF 55 モハマドゥ・カンテ

FW 9 カラム・ウィルソン

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

