プレミアリーグ 25/26の第22節 マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティーの試合が、1月17日21:30にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、パトリック・ドルグ（DF）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ベルナルド・シルバ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

マンチェスター・シティーは後半の頭から2人が交代。マックス・アレイン（DF）、フィル・フォーデン（MF）に代わりニコ・オライリー（MF）、ラヤン・シェルキ（MF）がピッチに入る。

65分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからブライアン・ムブモ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

71分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ブライアン・ムブモ（FW）からマテウス・クニャ（FW）に交代した。

76分マンチェスター・ユナイテッドに貴重な追加点が入る。マテウス・クニャ（FW）のアシストからパトリック・ドルグ（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが2-0で勝利した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは11分にディオゴ・ダロト（DF）、17分にルーク・ショー（DF）に、またマンチェスター・シティーは45+2分にロドリ（MF）、48分にニコ・オライリー（MF）、75分にリコ・ルイス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-17 23:30:12 更新