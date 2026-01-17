『ぜんぶ、あなたのためだから』藤井流星“和臣”が妻の親友からの誘惑にまさかの行動【ネタバレあり】
WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）第2話が17日、放送された。第2話ではクセの強い“容疑者たち”がサスペンスをさらにかき乱し、さらに犯人考察を加速させる新情報も明かされた。（以下、ネタバレを含みます）
【場面カット】超接近！顔を近づける藤井流星＆大原優乃
気鋭の作家・夏原氏が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を実写化。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、その犯人捜しに乗り出すことに。
愛する妻に毒を盛った犯人は誰なのか、正体をあぶりだすためにバディを組んだ和臣と桜庭。複数の容疑者の中から、最初に目を付けたのは沙也香の同級生で親友の橋本智恵（大原優乃）。しかしカフェで対面した智恵の口から発せられたのは「お祓（はら）い」「憑りつかれている」「守護霊」といった、沙也香とは関係ないような話ばかり。
核心に迫る話を聞き出せずにいたその時、「沙也香がコンカフェでバイトしていた」という知られざる過去が明らかに。親友の口から明かされた衝撃の事実に、和臣も開いた口が塞がらず、智恵は「忘れてください！」と焦った表情で撤回しようとするが、果たして本当の狙いは…。
そして、智恵の口からこぼれ出たのは「沙也香がコンカフェで“赤ずきん”のコスプレをしていた」というひと言。犯人に繋がる手がかりかもしれない事実にハッとする和臣。結婚式前日に和臣と沙也香のもとに届いていた怪文書には「赤ずきんちゃんへ」の文字があったのだ。沙也香の過去を知る人物の犯行だったのか。次第に明かされていく衝撃の事実。果たして犯人は誰なのか、毒を盛った目的とは。
そして雨に濡れた智恵を気遣い、自宅へ招いた和臣だが、智恵は親友の旦那である和臣に対し、故意か否か突如急接近。肌の見えた薄着で和臣の手を握り、耳元で「すてきです」とささやき誘惑を仕掛け…（!?）。情報共有のためにつないでいた桜庭との電話を切ってしまった和臣は、真っすぐすぎるが故のまさかの行動に出る。
■第3話あらすじ
沙也香がコンカフェで働いていたことを知り、妻の知られざる過去に、驚がくする和臣。怒りに震える表情に、桜庭は違和感を覚える。智恵に対して和臣は「沙也香の友達はみんないい人だなぁ」と意図にも気付かぬ様子。しびれを切らした桜庭がやってきても、「一瞬でも彼女を疑った自分が恥ずかしい」と言い出す和臣に、さすがの桜庭も呆れ顔に。
そんな折、桜庭がグルメサイトで沙也香を中傷していた投稿者は尾崎藍里（武田玲奈）の可能性があると報告してくる。藍里のSNSに投稿された写真や日時がグルメサイトのレビューの書かれた日と一致していたのだ。
沙也香への悪意を確信した和臣と桜庭は藍里のもとへ向かい、待ち合わせのカフェで対峙（たいじ）した2人は状況証拠を手にジリジリと追い詰めていく。だがそこで藍里の口から飛び出したのは、またしても和臣が想像だにしていない沙也香の衝撃的な過去だった。
