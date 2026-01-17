因縁の“マンチェスター・ダービー”はユナイテッドに軍配！ ムベウモ＆ドルグ弾で宿敵シティを２−０撃破、キャリック体制の初陣を白星で飾る
現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、７位のマンチェスター・ユナイテッドと２位のマンチェスター・シティが前者の本拠地オールド・トラフォードで対戦した。
この“マンチェスター・ダービー”で、最初に決定機を迎えたのは、このゲームがマイケル・キャリック暫定監督の初陣となったユナイテッド。開始３分、ブルーノ・フェルナンデスの左CKにファーサイドで待ち構えるマグワイアが頭で合わせたが、惜しくもクロスバーを叩く。
一方のシティは15分に相手ゴールを脅かす。右サイドでボールを受けたセメニョのクロスからベルナルド・シウバがヘディングシュートを放つも、ゴールの上に外れた。
その後、ホームチームは33分にチャンスを創出。テンポの良い連係からB・フェルナンデスのワンタッチパスに抜け出したディアロがGKドンナルンマをかわして左足で流し込んだが、オフサイドの判定で得点とはならず。
41分にもロングボールに反応したB・フェルナンデスがネットを揺らしたが、またしてもオフサイドでゴールは認められなかった。このままスコアレスで前半を終える。
迎えた後半、54分にシティにチャンス。敵陣ボックス内でセメニョのワンタッチパスを受けたハーランドが右足のシュートを狙うも、マルティネスのブロックに遭う。
その３分後には、ユナイテッドに絶好機。右サイドでディアロがカットインからコントロールショットを放つも、GKドンナルンマの好セーブに阻まれる。こぼれ球にカゼミーロが詰めたが、またしてもシティ守護神にブロックされた。
それでも65分に先制に成功。カウンターからB・フェルナンデスのラストパスを受けたムベウモが左足で流し込んだ。
さらに76分に追加点を奪取。右サイドを突破したクーニャのクロスをドルグがダイレクトで押し込んだ。
終盤にはシティが反撃に出るも、ユナイテッドは最後までゴールを許さず。ホームチームが２−０で勝利して、ダービーを制した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダービーを制したマンUの鮮やかな２発！
