¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Û¾®¸¶Áï¾¡¡½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¤Ø¹¥ÏÈÀ¸¤«¤¹¡Ö¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö£Í£Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£é£îÂçÂ¼£±£±¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®¸¶Áï¾¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£±£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤éÆ»ÃæÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ£³Ãå¡££±£°£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£µÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿´¶¤¸¡¢È´¤¾å¤²¤¿¤·¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¡×Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¡ÖÄ´À°¤ò¤ä¤ê²á¤®¤¿¡£²ó¤ê²á¤®¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÄ´À°¤¬¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¼ý³Ï¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨ÆÀÅÀÎ¨¤Ï£±£µ°Ì¥¿¥¤¡£¡Ö¾¡Éé¶î¤±¤Ë£±¹æÄú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·°Â¿´¡×¤ÈÉ½¾ð¤Ï´Ë¤à¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£¶¡¦£±£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö£¶ÅÀ¤ÏÄ¶¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Á£±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡£Áá¤¯¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²É¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£
¡¡£´ÆüÌÜÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¡£