謎の美女グループ「CHANCE GALs」のランウェイ＆パフォーマンスに歓声「1年前までは一般人だった」夢追う大切さ伝える【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】謎の美女グループ、美スタイル輝く制服姿
「CHANCE GALs」は元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』から誕生したガールズグループ。夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
制服にキャスケットやロングブーツを合わせるなど様々な着こなしでランウェイを闊歩したCHANCE GALsのりん、まりい、もあ、ゆきの、きわ、なち、かな、はな、あいみ。全員のランウェイが終わると、9人揃ってステージに再登場し、番組のテーマソング「Go for it!!」を披露。新メンバーも見事なパフォーマンスで会場を盛り上げ、会場からは歓声が上がっていた。まりいが「1年前までは一般人だったんですけど、こうして1年後いろいろなダンスレッスンとかを頑張って今このステージに立てているので、みなさんも一緒に夢を叶えましょう」と伝えるなど、9人全員が自己紹介とともに夢を諦めずに追いかける大切さを伝えた。
MCを務める大倉は「ランウェイもパフォーマンスをされていてびっくり」とコメント。MC AMIは「何頭身なんだろうと思うくらい素敵」とスタイルの良さに驚いた様子だった。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆謎の制服美女グループ「CHANCE GALs」とは
「CHANCE GALs」は元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』から誕生したガールズグループ。夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
◆CHANCE GALs、新メンバーがパフィーマンス
制服にキャスケットやロングブーツを合わせるなど様々な着こなしでランウェイを闊歩したCHANCE GALsのりん、まりい、もあ、ゆきの、きわ、なち、かな、はな、あいみ。全員のランウェイが終わると、9人揃ってステージに再登場し、番組のテーマソング「Go for it!!」を披露。新メンバーも見事なパフォーマンスで会場を盛り上げ、会場からは歓声が上がっていた。まりいが「1年前までは一般人だったんですけど、こうして1年後いろいろなダンスレッスンとかを頑張って今このステージに立てているので、みなさんも一緒に夢を叶えましょう」と伝えるなど、9人全員が自己紹介とともに夢を諦めずに追いかける大切さを伝えた。
MCを務める大倉は「ランウェイもパフォーマンスをされていてびっくり」とコメント。MC AMIは「何頭身なんだろうと思うくらい素敵」とスタイルの良さに驚いた様子だった。
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】