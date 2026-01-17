伊藤英明、“売れる前からの友人”バカリズムとの関係語る
俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。タレント・バカリズム（50歳）との関係について語った。
伊藤は今回、同番組にゲスト出演。“伊藤英明に聞きたいこと”として、「バカリズムとは売れる前からの友人だったと聞きましたが、本当？」との質問を受ける。
これに伊藤は「そうなんですよ。彼が横浜のほうの学校通ってるときに、僕の友だちがそこに通ってて。それこそ（加藤）晴彦の親友なんですけど。その子が連れてってくれた文化祭で、（バカリズムが）やってたんですよ、コントを」と話す。
そして「めっちゃくちゃ面白くて。『めちゃめちゃ面白かったよ！』って言ったら『ありがとう！』って喜んでくれて。『絶対売れるよ！』とか言って、偉そうに（笑）。お笑いが僕、大好きなんです」と語る。
それから「だいぶたって、僕がちょうど『海猿』っていう作品をやってるときに、フジテレビの廊下で英ちゃん（升野英知＝バカリズム）が見えたんで、後ろから抱きしめた。持ち上げたんですよ。そしたら『誰だ！？』って。そのときのラジオで言ってましたね、それを。『伊藤英明に羽交い締めにされた』みたいな（笑）」と笑った。
伊藤は今回、同番組にゲスト出演。“伊藤英明に聞きたいこと”として、「バカリズムとは売れる前からの友人だったと聞きましたが、本当？」との質問を受ける。
これに伊藤は「そうなんですよ。彼が横浜のほうの学校通ってるときに、僕の友だちがそこに通ってて。それこそ（加藤）晴彦の親友なんですけど。その子が連れてってくれた文化祭で、（バカリズムが）やってたんですよ、コントを」と話す。
それから「だいぶたって、僕がちょうど『海猿』っていう作品をやってるときに、フジテレビの廊下で英ちゃん（升野英知＝バカリズム）が見えたんで、後ろから抱きしめた。持ち上げたんですよ。そしたら『誰だ！？』って。そのときのラジオで言ってましたね、それを。『伊藤英明に羽交い締めにされた』みたいな（笑）」と笑った。