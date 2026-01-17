乃木坂46、知られざる先輩との秘話 梅澤美波は秋元真夏からの手紙公開【with MUSIC】
【モデルプレス＝2026/01/17】1月24日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演するアーティストと歌唱楽曲が発表された。
2026年にグループ結成14周年を迎え、昨年末に11年連続の紅白歌合戦出場を果たし、シングル連続1位獲得数が女性アーティスト史上2位の記録を持つ、乃木坂46がトークゲストとして初登場。キャプテンの3期生・梅澤美波を筆頭に昨年4月に加入したばっかりの6期生までの全世代と一緒に乃木坂46の軌跡を振り返る。
グループの先輩である白石麻衣、山下美月、与田祐希からもらった思い出の衣服をスタジオに持参。知られざる先輩との秘話とは。梅澤は秋元真夏からキャプテンを引き継ぐ時にもらった手紙を公開。秋元が梅澤に送ったメッセージとは？スタジオでは、ヒット曲「おひとりさま天国」と最新曲「ビリヤニ」の2曲ライブを披露する。
1月11日、12日の2日間有明アリーナで開催された「with MUSIC」主催ライブ。12月6日放送の「with MUSIC」に出演したNEWSとのトークをきっかけに、アーティストナビゲーター松下洸平とNEWSのコラボパフォーマンスが「with MUSIC LIVE」で実現。コラボ披露したNEWSの名曲「チャンカパーナ」のパフォーマンスをたっぷりと届ける。
2023年8月にデビューを果たし、メンバーが映画やバラエティー、ドラマなどマルチに活躍の場を広げる7人組男性グループIMP.は最新曲「KISS」を披露する。（modelpress編集部）
◆乃木坂46、トークゲストとして初登場
◆松下洸平＆NEWS「with MUSIC LIVE」特別パフォーマンス公開
◆歌唱アーティストにIMP.が登場
