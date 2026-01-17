孤高のロックシンガー・中島卓偉（47）が17日、東京都渋谷区の「Spotify O―EAST」で全国ツアーの特別公演「〜SPECIAL！ ガチのてんこ盛りBEST！〜」を開催。

約3時間のステージでアンコールを含めて33曲を披露。集まったファンを熱狂させた。

卓偉は「卓偉コール」が響き渡る会場で、ゴールドのジャケット姿でステージに登場。「やっちまおうぜ！東京！」とシャウトしてライブをスタートさせた。

この日のセットリストは1日限定。10月22日に発売したニューアルバム「Retake The Best 〜TAKUI SONGS ONLY〜」や、ハロー！プロジェクトのアイドルグループに提供した楽曲のセルフカバーなどを披露した。

公演では、今夏にニューアルバム「GLITTER」を発売することを発表。完全受注生産のアナログレコード2枚組（全16曲）と配信によるリリースを予定している。ライブではアルバムに収録される新曲「光よ」も熱唱するなど、いつもと変わらぬ「比類なき歌声」を存分に披露した。

また、8月22日からは夏のツアーを開催。10月12日には東京国際フォーラムホールCで「TAKUI NAKAJIMA2026 THE BEST REQUEST SONGS」を行うことも発表した。特設サイトでファンからリクエストを募り、上位に入った人気曲を歌う予定になっている。

「最高のライブ、最高のツアー、最高のアルバムを期待してください」と卓偉。「ニューアルバムを聴いたら“ほんとにこいつ、天才だ！”と思うから。自分を、自分の才能を信じてます！」と話してファンの大きな拍手を浴びた。

デビューから27年目に突入。「この先、老いていく自分を見てほしい。若作りをするつもりは全然ありません。最後までロックシンガーだった。そういう活動を最後までしていく！」と誓った。