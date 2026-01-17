工藤静香が盛岡を訪れた際の様子を自身のInstagramに投稿している。

2024年に盛岡市民文化ホール 大ホールにて、コンサートツアー『明鏡止水～piece of my heart～』を開催している工藤。「今日は盛岡でした」「2年前に同じ道を夏に通ったので、雪の景色が見れて嬉しかったです。」と盛岡に行った理由は伏せながら、盛岡の雪景色やその際の「Louis Vuitton」と「MAISON S」を合わせたコーディネート、ヨーグルトのパルテノに何を入れるかをスタッフと話す動画を公開している。

また、工藤は「今年の夏！！8月の後半 岩手でコンサート！再び岩手に戻ります」と予告。このスケジュールはオフィシャルにはまだアナウンスされていない。

工藤は3月よりオーケストラ＆指揮者とともに全国を巡る『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』を開催する。

コメント欄には「全部お家にあるので明日やってみます」「ココア入れて食べてみよ」「美グルメ参考になります」などコメントが寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）