　現地１月17日に開催されるプレミアリーグ第22節で、日本代表MFの遠藤航が所属する４位のリバプールが19位のバーンリーと本拠地アンフィールドで対戦する。

　この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。

 
　12日に行なわれたFAカップ３回戦のバーンズリー戦（４−１）で、遠藤は久しぶりのベンチ入り。出番はなかったものの、昨年12月６日のリーズ戦で足首を負傷して以降メンバー外が続いていたなか、約１か月ぶりに戦列復帰を果たした。

　果たしてバーンリー戦では、遠藤に出番は訪れるか。試合は日本時間で18日の０時キックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

