５日前の試合で戦列復帰したリバプール遠藤航、バーンリー戦にもベンチ入り。約１か月半ぶりの出番はあるか
現地１月17日に開催されるプレミアリーグ第22節で、日本代表MFの遠藤航が所属する４位のリバプールが19位のバーンリーと本拠地アンフィールドで対戦する。
この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。
12日に行なわれたFAカップ３回戦のバーンズリー戦（４−１）で、遠藤は久しぶりのベンチ入り。出番はなかったものの、昨年12月６日のリーズ戦で足首を負傷して以降メンバー外が続いていたなか、約１か月ぶりに戦列復帰を果たした。
果たしてバーンリー戦では、遠藤に出番は訪れるか。試合は日本時間で18日の０時キックオフ予定だ。
