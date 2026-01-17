『ピンク ＝ 可愛くなりすぎる』→ そんなことない！【GU】大人に似合う「おすすめトップス」

大人にピンクは似合わない……と思っているなら、今回紹介する【GU（ジーユー）】のスタッフさんの着こなしに注目してみて。淡いピンクやくすみのあるピンクに上品なデザインを組み合わせたトップスなら、大人コーデにも取り入れやすいはず。女性らしく気分も明るくしてくれそうだから、ぜひコーデに取り入れてみて。

上品で着まわしが利く！ Vネックのカーディガン

【GU】「パフニットVネックカーディガン」\ 1,990（税込・セール価格）

派手すぎない淡いピンクがコーデを華やかに見せてくれるカーディガン。シンプルなデザイン & ゆとりのあるシルエットで着まわしやすいから、ピンク初心者の大人も気負わずに着られそうです。「チクチクしにくい素材で心地よい肌ざわり」（公式サイトより）なのも高ポイント。デニムシャツと合わせたカジュアルコーデもおすすめなので、こなれ感のあるスタッフさんの着こなしもぜひ参考にしてみて。

大人がトライしやすいくすみピンクのトップス

【GU】「リブニットボタンスリーブプルオーバーZ」\2,490（税込）

ピンクに抵抗がある大人女性でも、くすみピンクなら着やすいかも。すっきりとした細リブのプルオーバーは、きれいめな着こなしにぴったりです。袖口にはメタル調のボタンがあしらわれていて高見えしそう。スラリとしたシルエットのスカートと合わせれば、レディなムードに。

writer：Emika.M