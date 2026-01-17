１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。１７日に行われたＷ杯張家口大会（中国）が終わり、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が、五輪代表決定の基準日とする１９日前の女子の大会がすべて終了。ジャンプ女子の五輪代表枠「４」でＳＡＪが定める派遣基準をクリアし、代表当確となった。高梨は４度目の五輪で丸山希（２７）＝北野建設＝、勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝、伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝の代表入りも確実となった。正式な代表発表は１９日以降。

高梨の４度目の五輪が確実となった。１７日のＷ杯は１回目に１２３・５メートルを飛んで４位につけたが、２回目は悪天候でキャセルとなり４位で確定した。ＳＡＪが定めた五輪の日本代表選考対象大会が全て終了。派遣推薦基準を満たし、初実施された１４年ソチ大会から４大会連続での大舞台切符を手中におさめた。「開幕から徐々に調子を上げてこられている。今できることに集中して取り組みながら、五輪を迎えられたらと思う」と決意を新たにした。

五輪の借りは五輪で返す。前回北京大会の混合団体でスーツの規定違反で失格し、日本は４位だった。一時は引退も考えるほど自身に暗い陰を落としたが「応援してくれる人がいる」と自身を奮い立たせ再び歩き出した４年間。自分のジャンプで感動や勇気を与えることで、見てくれる人たちの心に何かを届けられればと必死に前を向いてきた。

あくなき探究心が約２０数年、世界のトップを走り続けさせている。１０代の頃からスター街道を歩き、Ｗ杯では男女を通じて最多となる６３勝を挙げても決して今に甘んじない。昨季は自身初めて表彰台なしと苦しんだが、取り組み続ける足を前後に開いて着地するテレマーク姿勢に心血を注いだ。男子選手の飛型を連続写真に撮り、自身と照らし合わせて違いを探った。

今夏の練習では、ゼロからジャンプを作り直した。助走路から飛び出しで後ろ気味だった姿勢を改善するため、今まで飛んでこなかった札幌の小さなジャンプ台を飛んだ。小さい台では風などを受けづらくしっかりとした形でないと飛んでいかない。腰や重心の位置など細部にわたって確認。全ては復権のため。２９歳を迎えても貪欲に競技と向き合ってきた。２０日からは蔵王、２３日から札幌とＷ杯国内４連戦が待つ。慣れ親しんだジャンプ台で最終仕上げに入る。「メダルを取らないと皆に見てはもらえない」。女王返り咲きへ、夢舞台に再び挑む。

▽生まれ １９９６年１０月８日、北海道・上川町出身。

▽競技歴 ８歳（小２）だった２００４年に始める。父と兄も元ジャンプ選手。

▽バレエ ジャンプ競技以前に、４歳頃からバレエ教室に通っていた。幼なじみの勢藤優花も同じ教室に通っていた。

▽天才少女 １４歳だった１１年１月に札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われたＨＢＣ杯で当時の女子の最長となる１４１メートルの大ジャンプを披露し、一躍、ヒロインに。同２月のコンチネンタル杯で、国際スキー連盟公認国際大会で史上最年少優勝。１２年には蔵王大会で日本女子初のＷ杯優勝。

▽飛び級 １４年４月に１７歳で日体大へ飛び級で進学。１８年に卒業した。

▽ギネス記録 ２０〜２１年シーズンに達成したＷ杯通算６０勝と、１０９度（現在は６３勝）の表彰台はいずれも男女通じ世界最多で、ギネス世界記録に認定。

▽趣味 カメラ。オフや遠征先でも気なったり、目に付いたものを写真に収め気分転換。

▽サイズ １５２センチ。

◆沙羅の五輪ＶＴＲ

▽１４年ソチ五輪 直前までのＷ杯で１０勝を挙げるなど圧倒的強さで本番に臨んだ。１回目１００メートルで首位と２・７点差の３位につけたが、２回目は９８・５メートルと飛距離を伸ばせず４位。金メダルのフォクト（ドイツ）と４・４点差、３位のマテル（フランス）とは２・２点差だった。

▽１８年平昌五輪 ルンビ（ノルウェー）、アルトハウス（ドイツ）との三つ巴。Ｗ杯総合３位で迎え、１回目１０３・５メートルでルンビ、アルトハウスに次ぐ３位。逆転を狙った２回目も同じ距離で順位を死守して、ジャンプ女子で史上初の五輪メダルを手にした。

▽２２年北京五輪 個人ノーマルヒルは１回目９８・５メートル、２回目１００メートルを飛んだが４位にとどまった。続く新種目の混合団体に佐藤幸椰、伊藤有希、小林陵侑と臨んだ。１回目に１０３メートルを飛んで暫定首位だったものの、スーツの規定違反により失格。それでも、諦めず２回目も飛んで９８・５メートル。日本は４位だった。

◆ジャンプのミラノ・コルティナ五輪への道 ジャンプの五輪代表出場枠は女子は４枠。２４〜２５、２５〜２６年シーズンのＷ杯、サマーＧＰ、世界選手権で〈１〉８位以内を１回以上〈２〉１０位以内を２回以上〈３〉１５位以内を３回以上〈４〉２５〜２６年シーズンの１月１９日時点でのＷ杯ランキング上位４人が選出される。