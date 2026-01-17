ÇµÌÚºä46¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î°áÉþ¤òÈäÏª¡¡Çßß·ÈþÇÈ¤Ï½©¸µ¿¿²Æ¤«¤é¤Î¡È¼ê»æ¡É¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øwith MUSIC¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ªNEWS¡ß¾¾²¼Þ«Ê¿
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤òÉ®Æ¬¤ËºòÇ¯4·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î6´üÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÁ´À¤Âå¤È°ì½ï¤ËÇµÌÚºä46¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÇòÀÐËã°á¡¢»³²¼Èþ·î¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î°áÉþ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý»²¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀèÇÚ¤È¤ÎÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇßß·¤Ï½©¸µ¿¿²Æ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¸ø³«¡£½©¸µ¤¬Çßß·¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤ÈºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Î¹ë²Ú£²¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±·î11Æü¡¢12Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿with MUSIC¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡Øwith MUSIC LIVE¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£12·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿NEWS¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÈNEWS¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡Øwith MUSIC LIVE¡Ù¤Ç¼Â¸½¡£¥³¥é¥Ü¤ÇÈäÏª¤·¤¿NEWS¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡IMP.¤Ï¡¢²Î¾§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖKISS¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
