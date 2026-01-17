開会式でオリジナルのうちわを披露し、結束を強めた神奈川の選手たち＝平和記念公園

第３１回全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市の平和記念公園前発着コース（７区間、４８キロ）で午後０時半にスタートする。１７日に同市内で開会式が行われ、神奈川の代表１０人が２０１８年以来２度目の入賞に向けて決意を新たにした。１区を託された畑中蓮（相洋高３年）は「高校駅伝で思うような走りができなかった分、目標達成が見える走りをする」と気持ちを高めていた。

神奈川は昨年、２時間２０分３３秒で１９位ながら１１年ぶりに県記録を塗り替えた。箱根路や都大路を経験し、駅伝の戦い方を熟知するメンバーがそろった今年はさらなる記録更新に期待がかかる。

１区畑中、２区直江星矢（秦野西中３年）は昨夏、個人種目で全国大会に出場した成長株だ。３区はスピードを強みに箱根駅伝で１区８位と好走した平島龍斗（日体大４年）を置いた。

中盤は、ともに東海大相模高３年の小島大輝と冨樫宙大がそれぞれ４区と５区を託され、粘り強い６区真鍋玲（大和中２年）がつなぐ。ラストは「（差が）１分以内なら抜かせるはず」と自信を口にする辻原が最長１３キロの勝負に挑む。

田代洋平監督（３９）は「万全と言って問題ない」と順調ぶりを強調した。