お笑いコンビ・蛙亭のイワクラさん（35）が15日、『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」 同時上映〜映画「京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜」』（1月16日（金） より3週間限定全国公開）最速上映前夜祭に登壇。オズワルド・伊藤俊介さん（36）との破局後について明かしました。

映画は、バラエティー番組『有吉の壁』の10周年を記念した企画。イベントには、イワクラさんのほか、有吉弘行さん、佐藤栞里さん、とにかく明るい安村さん、金子きょんちぃさん（ぱーてぃーちゃん）、奥田修二さん（ガクテンソク）、えいじさん（インポッシブル）、尾形貴弘さん（パンサー）、野田クリスタルさん（マヂカルラブリー）、山本浩司さん（タイムマシーン3号）が登壇しました。

今回、映画で主演をつとめたイワクラさん。感想を聞かれると「改めて自分の演技を見て大丈夫かと思いました」と答えました。すると、同じく主演をつとめた安村さんをはじめ周りのキャスト陣から「めちゃくちゃ良かった」など、イワクラさんの演技をたたえる声が。

監督の有吉さんも「最初ちょっと不安でしたけどね。徐々に良くなっていった」と声をかけると、イワクラさんは「選んでいただき、（有吉）監督ありがとうございます」と深く頭を下げました。

すると、ここで有吉さんが「彼氏との残念なお別れもありましたが…」と、交際していたオズワルド・伊藤さんとの破局についていきなり言及。イワクラさんは「日々寝る前に思い出しております。夢で会ってます」と明かしました。