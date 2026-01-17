テレビ朝日系「キョコロヒー」が１２日に放送され、ヒコロヒー、元日向坂４６の齊藤京子がＭＣを務めた。

この日のテーマは「緊急事態に備える！もしものピンチ対策会議新春ＳＰ」。

ゲスト出演の元ＡＫＢ４８・峯岸みなみは「明らかにスマホで隠し撮りをされている時」のピンチ対策を相談。

「子どもが生まれて。カメラを向けられると、（隠し撮りされて）子どもの顔がＳＮＳに載ったら嫌だなっていうことで。意外と若者もいるんですけど、年配の方もカメラを向けているなって気付いちゃうときがあって。若い子だと『やめてねー』とか言いやすい。ご年配の方だと、どういうふうに声かけていいかなって。みなさんはどうしてるかな？って…」と話した。

トム・ブラウンの布川ひろきは「盗撮の仕方にしてもナメてない感じだったら別に…。『まあ、いいや』ってなりますけど。明らかにナメてるというか…。（撮影を）してたら」と、悪びれずに堂々と隠し撮りされた際には、あえて自ら近寄っていき、カメラ目線で「ありがとうございます！」と映り込みに行くことを明かした。

ヒコロヒーは「これ、良いかも！」と納得。齊藤も「これ、すごい！」と感心していた。