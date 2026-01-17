SixTONES京本大我、異例の“事務所出戻り”の過去「一日辞めてた」 デビュー前に葛藤「アイドルとしての寿命を考えた」
6人組グループ・SixTONESが17日、日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演。京本大我がデビュー前に葛藤し、一時的に退所していたことを明かした。
【写真】クルーズの上で自然体な表情をみせるSixTONES
SixTONESは、2012年放送のドラマ『私立バカレア高校』での共演をきっかけに、6人で活動するように。田中樹は「うっすら一緒にデビューするんだろうなって淡い期待を抱いてた」と明かした。しかし6人はデビューにたどり着く前に解体してしまった。
そんな中、高地優吾（※高＝はしごだか）、森本慎太郎、田中、京本の4人は辞めることも考えたと明かす。京本は「事務所に『辞めます』って言って、1日俺辞めてて」と告白。続けて「一番お世話になってる振付師さんから、次の日電話きて、『もったいないから、俺がかけあうから、もう1回謝りに行くぞ！』って言われて、その方と俺で『すみませんでした、戻りたいです』って言ったら、なかったことにしてくれて」と事務所内でも数少ない“出戻り”を果たした。辞めたいと思った理由を聞かれ、京本は「アイドルとしての寿命を考えたりとか、デビューをしてないとスタート地点に立てないっていう事務所の雰囲気もあったので…」と本音をのぞかせていた。
今回は、22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをメインゲストに迎えた、SixTONESだけの1時間SP。グループ結成前の6人が初めてそろって共演したドラマの貴重映像や、結成当時のメンバーの写真が公開された。
