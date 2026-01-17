²ÖÌí¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¼Â»Üàµ¨Àá³°¤ì¡©á¤Î¥ª¥é¥Õ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤âÈäÏª¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
²Î¼ê¤Î²ÖÌí¡Ê¤«¤ä¡á24¡Ë¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖÀ²¤ì¤¿¤é¶õ¤ËÆ¦¤Þ¤¤¤Æ¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯Ëö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø±é¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ª¥é¥Õ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤ò»ý¤Ã¤Æ´¥ÇÕ¤·¤¿¡£¤ä¤äÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ó¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ´¶¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Àã¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ø´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤«¡¢²»Äø¤ò³°¤¹²ó¿ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ó¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª(Çº¤ß»ö¤Î)Á´¤Æ¤¬º£½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¿¶ÂØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤«¡¢ºÇ¶á¥é¥¸¥ª¤¬¿·¤·¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î¤Î¤Á¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¤â³«ºÅ¡£²ÖÌí¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¼¯»ùÅç¸©¤ÎÍ¿ÏÀÅç¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¬²ÖÌí¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Æ¸ò´¹¡£²ÖÌí¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÌí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Ï2·î¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ø±é¤Î¤Û¤«¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë4·î26Æü¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦½ÂÃ«WWW¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤â¹µ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡ÖÎø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¡ÖCan't Wait 'Til Christmas¡×¡¢KinKi Kids¤Î¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÂ¿¿ô¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ºòÇ¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÌµ¿¦¤Î±ÑÍº¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á¡×¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê³Ú¶Ê¡ÖReincarnation¡×¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡ÈÀ¤³¦°ì¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Îº£·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖSanctuary¡×¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤ÆÌ¥¤»¤¿¡£