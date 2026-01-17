67歳・預金300万円「生活が精一杯で貯金する余裕がなかったが、老後は500万円必要だった」理由
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住67歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（71歳）
居住地：愛知県
現役時の職業：専業主婦
現役時の年収：0円
現在の金融資産：預貯金300万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金38年
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：6万5000円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：不明
支出：7万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「足りない。（夫の）現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「若い頃に将来の事をあまり考えずにすごしてきた。毎日の生活で精一杯で、貯金する余裕がなかった」と語っています。
「お金を貯めなければいけないと思っていたが、現実はなかなか貯金することができなかった。たまに入ってくる臨時収入でなんとかやりくりしてきた」と言います。
しかし実際に年金生活を迎えた今、老後資金は「500万円」程度必要だったのでは、と感じているとのこと。
その理由として「途中で病気になってしまい、とても苦しくて辛かったから」とあり、お金の面でかなりの苦労を重ねてきたことが伺えます。
「何もしなくても定期的に年金が支給されるので、とてもありがたいと思っている」と謙虚に語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「辛くても諦めなければ、なんとかなる」と前向きにアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
