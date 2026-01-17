ＤｅＮＡの林琢真内野手が１７日、自身のインスタグラムを更新。「新日本プロレスのグレート-Ｏ-カーンさんと食事に行く機会がありました！」などと記し、林の右手とＯ-カーンの左手で「帝国ポーズ」を決める写真などを投稿した。

林は「セレブレーションでオーカーンさんが所属するＵＮＩＴＥＤ ＥＭＰＩＲＥのポーズを使わせて頂いて、使用許可も頂きました」とし「色々とお話を聞けて、有意義な時間でした」などと結んだ。

林は安打を放った一塁上で帝国ポーズで喜ぶ写真も投稿。フォロワーからは「大輪咲かせましょう」「酔っ払いから女の子を助けた伝説のレスラー！」「きゃあ！！！！！パンケーキください！！！！」などとコメントが寄せられた。Ｏ-カーンは２２年に駅で酔った男に絡まれ泣いていた１０歳の女の子を助け、持っていたパンケーキを手渡して慰めた。その後、警察署から感謝状を送られた。

Ｏ-カーンは１６日に自身のＸ（旧ツイッター）に林との２ショットを投稿。「横浜ＤｅＮＡベイスターズ・林琢真 大の帝国民じゃったから同盟してやった 浜の雑草よ花咲かせてやれ！」と同じ２ショットを投稿して激励していた。