ボートレースまるがめのG3オールレディース「篠崎こころCUP」が、17日に開幕した。

初日は地元・香川支部勢が5勝。そのうち12Rドリームを含め、2つが地元ワンツー決着と大健闘した。

3Rでは今節姉妹で参戦している妹の三嶌さらら（22）が6コースから捲り差しで制し、3連単は3万1040円の大穴決着となった。

さららは年末年始開催（12月31日〜5日）から前節（8〜14日）の追加参戦を含め、近況は3節連続でまるがめを走っているだけあって「そろそろ結果を出さなきゃいけないですよね。今節は気持ちを入れてきました。優出したいです」と志を高く持って臨んでいる。

姉のこころ（24）も初戦こそ5着大敗で苦戦したが、進入固定の後半8Rを5コースから機敏に立ち回り、道中の3艇競りを制して3着と奮闘した。「さららのアドバイスでペラを片面叩いたら回り足が良くなりました。これなら戦えます」と軌道修正に成功。「今節のさららは妹ではなく、先輩、いや先生だと思ってます。いろいろ教えてもらって頑張ります」と姉妹で入念に情報交換していた。

5月5〜10日には当地でG2レディースオールスター開催も決定しているだけに、三嶌シスターズとして存在感をアピールしたい。

2日目は妹のさららが3号艇の1Rと5号艇の6Rに、姉のこころは1号艇の3Rに登場する。