お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレント・出川哲朗（61）と米ロサンゼルスに正月旅行に行ったことを報告し、バスケットボール日本代表の八村塁（27＝レイカーズ）との3ショットを披露した。

「出川さんと正月旅行の中岡」と書き始め、「今回のロサンゼルス旅行のメインイベント、レイカーズの試合！大逆転の試合で大興奮！」とバスケ観戦したことを報告。「なんとなんと八村塁選手にお時間頂き会えました〜！！！」と明かし、八村との3ショットを公開した。ユニホームにはサインももらっていた。

「更にミスター綾部が来てくれてお喋りタイム！」とし、ピース綾部祐二との再会も報告。「ベニスビーチからサンタモニカまで自転車で走り、チャイナタウンで偶然出会った家族（娘さんが女性パイロット）にセスナに乗せてもらう奇跡！！！もう最高の旅になりました」と興奮気味に振り返った。

「出川さんといると奇跡だらけ！！ありがとうございます」と出川に感謝し、「今年はいつもより頑張れます、期待して下さい！！！」と締めくくった。

フォロワーからは「最高の旅でしたね」「すごーい、豪華すぎる」「ユニホームください」「すてき」などの声が寄せられた。