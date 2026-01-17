´Øº¬¶Ð¡¡°¦Ì¼¡¦ËãÎ¤¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê°ïÏÃ¡¡°¦¼Ö¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖËãÎ¤¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¡Ê72¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢°¦Ì¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬ËãÎ¤¡Ê41¡Ë¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÈ¾À¸¤ò¡¢°¦¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÈÖÁÈ¡£´Øº¬¤Ï88Ç¯¡¢35ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Û¥ó¥À¡¦¥¢¥³¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡70Ç¯Âå¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍî¤Á¤¿¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤ò²óÉü¤·¤Ä¤Ä¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Çµ¬À©¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤¿¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·»Ï¤á¤¿¤³¤í¡£¤³¤Î°¦¼Ö¤Ï´Øº¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ª¡¼¥È¥Þ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¼Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö3¥«·î´Ö¡¢¾è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÈÀ¨¤¨¡ÄÀ¨¤¨¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÊÁ°¤Î°¦¼Ö¤«¤é¤Î¡Ë8Ç¯È¾¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£À¨¤¤¿Ê²½¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¤â¤è¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤Ë»È¤Ã¤¿¼Ö¤Ç¡¢ËãÎ¤¤ÎÆýÊì¼ÖÂå¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËãÎ¤¤Ê¤ó¤«¡¢¥°¥º¤Ã¤¿»þ¤Ë¸å¤í¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¡£ËÍ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¡¼¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤Ç¡¢¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â²£¤Ç¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢ËãÎ¤¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Éã»Ò¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢MC¤Î¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×Ìðºî·ó¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÉáÄÌ¡Ê²È¤ÎÃæ¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡©°ì½ï¤Ë¿²¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£´Øº¬¤Ï¡ÖÊú¤¯¤È¤Þ¤¿µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËãÎ¤¤Á¤ã¤ó¡¢²¼¼ê¤·¤¿¤é³Ð¤¨¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹Ìðºî¤Ë¡¢´Øº¬¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£