俳優の鈴木福さん（21）が16日、主演映画『ヒグマ!!』（23日公開）の完成披露プレミアナイトに登場。二十歳を迎えて初めての主演映画だったという鈴木さんが、撮影現場での“大人エピソード”を明かしました。

映画は、鈴木さん演じる闇バイトを始めた主人公が、ヒグマに襲われる物語。元々2025年11月に公開予定でしたが、全国各地でクマ被害が相次いだことから、社会情勢を鑑みて公開が延期されていました。

鈴木さんは「このような形で1月に公開できることになって本当にうれしく思います」とあいさつ。メガホンをとった内藤瑛亮監督も「なんとかきょう劇場で上映できて、そのために尽力してくれた関係者、上映してくださる劇場、見に来てくれた皆様に感謝です」と思いを伝えました。

■鈴木福「これまではなかったことができた」

そして、イベントの最中にはシークレットキャストとして闇バイトの黒幕・エンジェルを演じた、はんにゃ.・金田哲さん（39）が登場。鈴木さんとは11年ぶりの共演となった金田さんは「大きくなったね」と感慨深げに声をかけました。

鈴木さんは、今作が二十歳を迎えて初めての主演映画だったそうで「現場で（共演した）円井わんさんもそうですし、金田さんも、宇梶剛士さんも一緒に飲みに行かせていただいたり、ご飯行ったり。これまではなかったことができたので、すごく楽しかったなあと思います」と振り返りました。

そんな鈴木さんについて、金田さんは「貫禄ありましたよ、飲み方に。グラスの傾け方とか」と語ると、鈴木さんは「カッコつけて練習してるだけです」と照れ笑い。すると、金田さんは「でもなんかちょっと色気があってステキだなと思いました」と絶賛しました。

また、内藤監督も「この間、新年会で（鈴木さんと）飲むことができて」と明かすと、金田さんは「呼ばれていないです…」とポツリ。鈴木さんが「結構いない人が多かったです」と慌ててフォローすると、金田さんは「そういうの言ってね…（新年会）あったんだ…」とこぼし、笑わせました。