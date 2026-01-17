「偏平足」は”何を使ってセルフチェック”できる？症状も医師が解説！

扁平足とは、年齢による変化や足にかかる大きな負荷によって土踏まずが潰れてしまい、足の裏が平らになった状態をいいます。

扁平足は、激しい運動をする人や長時間の立ち仕事、合わない靴を日常的に履いている人などがなりやすいです。

このように多くの方が悩んでいる扁平足ですが、早めに対策を行うことで症状を抑えたり、完治したりする場合もあります。

今回は、扁平足の症状・セルフチェック方法もご紹介します。

もし気になる症状がある方がいたら、ここで紹介するトレーニングを実践したり、医療機関に相談したりしましょう。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

扁平足の主な症状とセルフチェック方法

扁平足の症状を教えてください。

扁平足の代表的な症状は、土踏まずが潰れてしまうことと、長時間歩いた際の足のだるさの2つになります。この症状を引き起こす理由は、足の裏のクッションの役割を果たす筋肉が上手く働いていないためです。土踏まずを支える筋肉は、足部内在筋と足部外在筋に分けられます。足部内在筋には、短母指屈筋・母趾外転筋・短趾伸筋があり、足部外在筋は前脛骨筋・ヒラメ筋・長趾屈筋・長母趾屈筋があります。これらの筋肉の筋力不足・張り・こわばりがあることによって扁平足になってしまうのです。

扁平足のセルフチェック方法が知りたいです。

扁平足のセルフチェックにはボールペンを使います。まずは、座った状態で土踏まずの下にボールペンが入るかを確認しましょう。この状態でボールペンが土踏まずの下に入らない場合は、扁平足の可能性があります。次は立った状態で土踏まずにボールペンが入るかをチェックしてください。座った状態でボールペンが入った方も、立つと入らなくなる場合があります。この場合も扁平足の可能性が高いでしょう。

扁平足の原因として先天性と後天性があると聞いたのですが…

扁平足の原因には先天性のものと後天性のものがあります。先天性のものは、生まれてからおよそ10歳までの間に完成するはずの土踏まずが作られない状態になります。このように筋肉や骨が未発達のまま足の裏のアーチがない状態で成長してしまうのです。一方、後天性のものは今まで土踏まずがあったにも関わらず、下記のような日常的にかかる負荷によって扁平足になってしまったものを指します。

激しい運動

長時間の立ち仕事

足に合わない靴の着用

急な体重増加

土踏まず周辺の怪我

ランニングやサッカーなど激しい運動や、長時間の立ち仕事による継続的な足への負荷があると扁平足を引き起こしやすくなります。また、ハイヒール・トウシューズ・サイズの合わない靴などを無理に履き続けることもよくありません。

他にも、急な体重増加や土踏まず周辺の骨折・捻挫などの怪我も扁平足を引き起こす原因になります。

このように、扁平足は先天性のものと後天性のものがあり、先天性の扁平足は発育不全によるもので後天性の扁平足は日常的な足への負荷が原因で発症するのです。

編集部まとめ



ここまで扁平足の症状とセルフチェック方法・扁平足が体に与える影響・治療方法・改善するメリットについて紹介しました。

扁平足は日頃から足を使って生活している私たちなら、誰でもなり得るものです。

扁平足を治すことによって、仕事・スポーツ・趣味など様々な場面でメリットが多くあります。

扁平足による足の重だるさや、歩行時の不安定感に悩んでいる方は自宅で簡単に始められることから意識していきましょう。

治療を早期に開始し、根気強く続けることによって扁平足が完治する場合もあります。

前述で紹介したトレーニングを行っても改善しない場合や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。

