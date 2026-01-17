モデルでタレントの近藤千尋がＭＣを務めるテレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」が１６日深夜、オンエアされた。

６月にＷ杯を控えるサッカー日本監督の森保一氏がゲスト出演。森保監督と言えば、試合中のメモ。このメモに隠されている「オフレコ」についてトークを展開した。

昨年１０月に歴史的初勝利（３―２）を収めたブラジル戦の試合中のメモの内容は「前半のポイント」と「守備の修正」に関してだった。消せるボールペンを使う理由は「間違った時に消すため」で「ちゃんと書いているつもりでも、試合中はグチャグチャになる。何を書いたか、分からないこともある」と笑ったが、几帳面（きちょうめん）ぶりがあらわになった。なお、ボールペンは日ごろから２種類を用意しているが「（普通のボールペンを）使おうかなと思うんですけど、自分に自信がないので（消せるボールペンを使用している）」と明かした。

キックオフ前の国歌斉唱で度々涙するシーンが中継映像の画面に映し出されるが、その時の心情は「国歌斉唱しているときは、日本人である喜びと誇りがあふれ出る。日本人で良かった〜っていう」と力説。「日本人は最高！」と胸を張った。涙を拭くハンカチは妻が用意し「４０〜５０枚」あるという。

同番組は、自称「スポーツ無知」という近藤が、解説席風のスタジオにゲストを招き、ニュースや試合中継では語られることのないオフレコ話を楽しく聞き出すスポーツトークバラエティー。